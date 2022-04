Apple TV+: Jason Momoa fará série sobre colonização havaiana

A série “See” é um dos grandes blockbusters do Apple TV+ e já está confirmada para a sua terceira temporada, mas pelo visto a colaboração do ator Jason Momoa com a Maçã não parará por aí: novas informações da Variety apontam que o astro de “Aquaman” estará envolvido em um novo projeto no serviço de streaming de Cupertino — este, muito mais pessoal para o artista.

De acordo com a matéria, o Apple TV+ fechou contrato para produzir “Chief of War”, série dramática roteirizada, produzida e estrelada por Momoa. A produção, que terá oito episódios na primeira temporada, terá como ponto focal a unificação e a colonização do Havaí do ponto de vista de um indígena — Momoa, vale notar, é havaiano e descendente de nativos do estado anexado pelos Estados Unidos em 1898.

Thomas Pa’a Sibbett escreverá a série junto com Momoa e será produtor executivo, assim como Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg, and Doug Jung — Jung, inclusive, deverá ser efetivado também como showrunner da série. Justin Chon, de “Pachinko”, está em negociações para dirigir os dois primeiros episódios.

“Chief of War” será o primeiro projeto roteirizado por Momoa para a televisão: o ator já coescreveu, dirigiu e estrelou “Road to Paloma”, filme de 2014, e assina — junto com Pa’a Sibbett — a história do vindouro filme “The Last Manhunt”, que terá o ator num papel coadjuvante.

A Apple ainda não oficializou a produção de “Chief of War”, então ainda não há como saber mais detalhes sobre elenco, equipe ou filmagens. Vamos aguardar!

