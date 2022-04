Começam testes do iOS 15.5, do iPadOS 15.5, do macOS Monterey 12.4, do watchOS 8.6 e do tvOS 15.5

Após a recente liberação do iOS/iPadOS 15.4.1, do macOS Monterey 12.3.1, do watchOS 8.5 e do tvOS 15.4.1, a Apple deu início hoje aos testes das futuras versões de seus sistemas operacionais.

Foram liberadas, portanto, as versões beta iniciais do iOS 15.5 e do iPadOS 15.5 (ambas compilação 19F5047e ), do macOS Monterey 12.4 ( 21F5048e ), do watchOS 8.6 ( 19T5547f ) e do tvOS 15.5 ( 19L5547e ).

Como de costume, nenhuma novidade relevante foi divulgada (ainda) sobre as novas versões logo de início, mas nós manteremos vocês atualizados assim que elas surgirem.

Essas novas versões deverão pintar muito em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Vamos torcer para que, a exemplo das últimas versões dos SOs da Maçã, tenhamos boas novidades vindo por aí. 😉