★ Economize até 50% trocando o vidro de iPhones, iPads e Apple Watches!

Você, usuário de produtos da Apple que acompanha o MacMagazine há um bom tempo, já deve ter ouvido falar da Loja do Sapo. A empresa é especialista nos eletrônicos da Maçã, e uma das mais competentes do país quando se trata de manutenção desses produtos.

Publicidade

Por quê? Simples: a Loja do Sapo é uma das poucas no Brasil a realizar a troca do vidro de qualquer modelo de Apple Watch até mesmo dos modelos mais novos, como o Series 6, 7 e o SE), iPhone (incluindo os últimos lançamentos, o iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max) e iPad (mini, Air Pro e qualquer outro tablet da Maçã).

Isso mesmo, a assistência consegue trocar apenas o vidro desses dispositivos, mantendo o seu display original (consequentemente, a qualidade da tela do produto) — graças a muito conhecimento e equipamentos necessários para realizar tal manutenção. Nesse caso, a economia pode chegar a até 50% — o seu bolso agradece! 🤑

Mas fique tranquilo pois, se você precisar, a Loja do Sapo também pode realizar a troca da tela como um todo.

Troca da tela ou do vidro?

Se você não sabe a diferença entre trocar o vidro e a tela do seu equipamento, aqui vai uma breve explicação.

Publicidade

A troca da tela, seja no iPhone, no iPad ou no Apple Watch, só é necessária quando existe uma falha ou um dano no display em si. Assim, a tela inteira é substituída no processo — como a Apple costuma fazer nas trocas de telas de iPhones e iPads, por exemplo. Mas se apenas o vidro do aparelho estiver quebrado, a Loja do Sapo consegue realizar a troca apenas dele, preservando as demais peças originais.

E isso é bom pois mantém a qualidade original do equipamento e garante menor custo de manutenção — os valores para esse tipo de serviço são muito menores do que os preços cobrados por Centros de Serviço Autorizados Apple.

Garantia de um ano

Não importa qual serviço você está pensando em fazer: ambos (troca de vidro ou tela) contam com um ano de garantia, então não tem nem o que pensar!

Preços dos reparos

Confira abaixo uma tabela com todos os valores de trocas de vidro e tela, e compare com os preços da Maçã:

iPhones

Modelo Vidro Tela iPhone SE — R$269,90 iPhone 6 R$219,90 R$299,90 iPhone 6 Plus R$219,90 R$349,90 iPhone 6s R$219,90 R$349,90 iPhone 6s Plus R$219,90 R$369,90 iPhone 7 R$249,90 R$369,90 iPhone 7 Plus R$289,90 R$399,90 iPhone 8 R$289,90 R$399,90 iPhone 8 Plus R$319,90 R$399,90 iPhone SE (2ª geração) R$319,90 R$399,90 iPhone XR R$499,90 R$879,90 iPhone X R$549,90 R$949,90 iPhone XS R$599,90 R$949,90 iPhone XS Max R$789,90 R$1.089,90 iPhone 11 R$799,90 R$949,90 iPhone 11 Pro R$949,90 R$1.389,90 iPhone 11 Pro Max R$949,90 R$2.089,90 iPhone 12 mini R$999,90 R$1.799,90 iPhone 12 R$999,90 R$1.999,90 iPhone 12 Pro R$1.299,90 R$1.999,90 iPhone 12 Pro Max R$1.299,90 R$1.999,90 iPhone 13 mini R$1.299,90 entre em contato para orçamento iPhone 13 R$1.399,90 entre em contato para orçamento iPhone 13 Pro R$1.499,90 entre em contato para orçamento iPhone 13 Pro Max R$1.599,90 entre em contato para orçamento

iPads

Modelo Vidro Tela iPad 2 R$349,90 R$599,90 iPad de 3ª geração R$349,90 R$699,90 iPad de 4ª geração R$349,90 R$699,90 iPad de 5ª geração R$449,90 R$899,90 iPad de 6ª geração R$599,90 R$1.389,90 iPad de 7ª geração R$699,90 R$1.989,90 iPad de 8ª geração R$699,90 R$1.989,90 iPad de 9ª geração R$799,90 R$1.989,90 iPad mini R$399,90 R$699,90 iPad mini 2 R$399,90 R$699,90 iPad mini 3 R$399,90 R$699,90 iPad mini 4 R$699,90 R$1.289,90 iPad mini de 5ª geração R$749,90 R$1.599,90 iPad Air R$459,90 R$999,90 iPad Air 2 R$749,90 R$1.589,90 iPad Air de 3ª geração R$949,90 R$1.989,90 iPad Air de 4ª geração R$1.390,00 R$2.999,90 iPad Pro de 9,7″ R$899,90 R$1.699,90 iPad Pro de 10,5″ R$999,90 R$1.899,90 iPad Pro de 11″ R$1.390,00 R$2.999,90 iPad Pro de 12,9″ R$1.490,00 R$2.999,90

Apple Watches

Relógio Vidro Apple Watch Series 1 R$379,90 Apple Watch Series 2 R$519,90 Apple Watch Series 3 R$569,90 Apple Watch Series 4 R$599,90 Apple Watch Series 5 R$599,90 Apple Watch Series 6 R$699,90 Apple Watch SE R$599,90 Apple Watch Series 7 R$899,90

Chame o Sapo

Quer falar com a Loja do Sapo? Clique/toque aqui e faça uma avaliação. A empresa atende todo o território nacional pelo seu serviço de entrega; na grande Belo Horizonte, existe a possibilidade de atendimento nas lojas, via delivery ou in loco (o técnico vai aonde você estiver e conserta seu aparelho na hora, na sua frente, em 30 minutos).

Publicidade

Independentemente de onde você mora, o seu produto da Apple retornará para você no dia seguinte ao recebimento, via SEDEX, com garantia de serviço de um ano!

Pelo site da empresa, é possível visualizar todos os serviços e produtos oferecidos. Para realizar agendamentos, ligue na central (31) 3144-7070, entre em contato por WhatsApp ou por Direct do Instagram.