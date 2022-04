Elon Musk faz enquete sobre botão “editar” no Twitter

Se você acompanhou as movimentações do universo tecnológico ontem, certamente soube da aquisição vultosa de Elon Musk: o magnata comprou ações equivalentes a uma fatia de 9,2% do Twitter, tornando-se o maior acionista da rede, e logo em seguida foi incluído no Conselho de Administração da empresa — ele já prometeu, inclusive, levar “melhorias significativas” para a plataforma.

Publicidade

Pois ontem, horas após a aquisição, Musk já resolveu aproveitar a sua mais nova “comprinha” e perguntou, no próprio Twitter, se os usuários da rede querem um botão para editar tweets. A enquete, que ainda está ativa, já reúne mais de três milhões de votos e o “sim” ganha com ampla vantagem: cerca de 73% dos votos no momento da escrita deste artigo.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

O botão de editar é um dos pedidos mais antigos dos usuários da rede e de fato representaria uma enorme conveniência, mas tem também seus críticos: há quem argumente que uma funcionalidade do tipo, especialmente se não implementada com cuidado, poderia permitir maus usos da plataforma — como um tweet viral inofensivo posteriormente editado com fins maliciosos ou a edição de uma pergunta que faça uma pessoa se expor ao ridículo na resposta.

O fato é que, pelo visto, a enquete de Musk não foi apenas mais uma das fanfarronices frequentemente despejadas pelo magnata na rede social: o CEO do Twitter, Parag Agrawal, compartilhou a postagem do acionista alertando que as pessoas votem com cuidado, já que “as consequências da enquete serão importantes”.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Em outras palavras, sendo Agrawal a favor ou contra o botão de editar, suas palavras legitimam a enquete de Musk — e mostram que o mais novo acionista (e membro do conselho da empresa) tem poder de influência para alterar os planos e as trajetórias do Twitter.

Publicidade

Vamos, portanto, aguardar os desdobramentos da enquete. Opiniões?

via The Verge