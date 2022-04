Hub da Satechi dá portas extras e elevação para o seu iMac

Falar sobre marcas de hubs e estações de carregamento para Macs sem citar a Satechi é algo completamente fora da realidade. A marca, que há muito investe em produtos do gênero, acaba de lançar mais um deles — desta vez, para ajudar a vida de donos de iMacs, especificamente.

Trata-se do Type-C Aluminum Monitor Stand Hub, o qual funciona como uma base para os computadores tudo-em-um da Apple e ainda adiciona cinco portas muitíssimo bem-vindas na parte da frente das máquinas.

Além de slots para cartões SD e MicroSD e de uma entrada para fones de ouvido, o hub de alumínio conta com três portas USB-A e mais uma USB-C, dando maior versatilidade e acessibilidade ao computador — o qual conta com todas as suas portas na parte traseira.

Mas a versatilidade do hub está longe de se dar apenas no que se refere às suas entradas, visto que ele também é uma excelente ferramenta para elevar a altura do iMac — o que facilita a vida de quem tem problemas com a posição do computador em sua workstation e a falta de um ajuste de altura integrado no tudo-em-um.

O hub, embora pensado para ser usado com os iMacs de quaisquer gerações recentes, também pode ser perfeitamente usado em conjunto com o novíssimo Studio Display. Ele é todo feito em alumínio, contando com um design elegante e funcionando muito bem em conjunto com o seu computador/monitor da Maçã.

O produto está disponível para compra direta tanto no site da Satechi quanto na Amazon, nas cores prata e cinza espacial. Para ter um desses, você deverá desembolsar US$90.

