“Physical”: 2ª temporada ganha data de estreia e novas imagens

Se você curtiu “Physical” no Apple TV+ e estava aguardando notícias sobre a segunda temporada da série, confirmada em agosto passado, tenho a satisfação de informar que sua espera acabou! A Maçã liberou hoje imagens oficiais da nova leva de episódios e confirmou a data de estreia da nova temporada: 3 de junho, uma sexta-feira.

Aproveitando o momento, a Apple divulgou também a sinopse oficial da nova temporada. Confiram:

Sheila Rubin (Rose Byrne) lançou com sucesso sua primeira fita de vídeo com exercícios, mas agora tem obstáculos novos e ainda maiores no seu caminho. Ela está dividida entre a lealdade ao seu marido (Rory Scovel), com os valores que ele representa, e uma atração perigosa por outra pessoa. E agora que ela não é a única musa fitness nas redondezas, ela se vê obrigada a superar algumas fortes concorrentes no caminho para construir um império pleno do bem-estar.

Como sabemos, além do retorno das estrelas principais, a segunda temporada terá o reforço de Murray Bartlett (“The White Lotus”) no elenco da série — ele viverá Vincent “Vinnie” Green, um carismático instrutor de ginástica que torna-se amigo próximo de Sheila e, ao mesmo tempo, desenvolve uma rivalidade saudável com a protagonista.

Bartlett pode, inclusive, ser visto na imagem oficial divulgada pela Maçã destacada acima. Além dela, uma outra imagem foi publicada pela empresa — e vocês podem vê-la abaixo:

A segunda temporada de “Physical”, que continuará sendo assinada pela criadora, roteirista e produtora executiva Annie Weisman, terá seu episódio inicial disponível no dia 3/6 — os capítulos subsequentes serão liberados a cada sexta-feira, num total de dez. E aí, quem se animou? 😃

