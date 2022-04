Plex agora unifica catálogos de vários serviços de streaming

Se você também assina diversos serviços de streaming de vídeos, sabe o quão chato é ter que ficar garimpando um conteúdo bacana para assistir. Uma pesquisa da Accenture [PDF], por exemplo, mostra que os americanos passam mais de 600 milhões(!) de minutos todas as noites buscando por conteúdos nesses serviços.

Pois os seus problemas acabaram! Essa, pelo menos, é a premissa da nova atualização do Plex, aplicativo gerenciador de mídias.

Ao configurar o app pela primeira vez, os usuários poderão selecionar quais serviços de streaming assinam — como Amazon Prime Video, Apple TV+ e Netflix, por exemplo. Em seguida, a mágica acontece: uma nova aba, chamada “Discover”, mostrará todos os conteúdos disponibilizados em todos eles.

Por lá, é possível ver as tendências em cada uma das plataformas e assistir a um conteúdo ao tocar no botão do serviço de streaming (caso você tenha uma assinatura dele, é claro), além de realizar buscas universais.

Além dessa nova seção dentro do serviço, o Plex também está unificando a lista de reprodução (Universal Watchlist) com todos os seus serviços, em vez de usar uma para cada serviço dentro da seção individual. Assim, você pode passar menos tempo procurando conteúdos e, com isso, aproveitar mais as diversas opções disponibilizadas pelos serviços disponíveis.

Todos os recursos, de acordo com o Plex, são totalmente gratuitos. Porém, alguns recursos extras estão disponíveis no Plex Pass, que custa R$26,90 ao mês.

Os novos recursos estão disponíveis na versão mais atual do Plex e caso encontre algum problema ou queira sugerir algum recurso novo, é possível participar do fórum dedicado do serviço.

