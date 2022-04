Sistema TrueDepth sob a tela vira uma nova patente da Apple

Uma das coisas mais comentadas nos últimos tempos para o futuro do iPhone é, sem dúvida alguma, o fim do notch — o famoso entalhe que abriga a câmera frontal e o sistema TrueDepth, responsável pelo Face ID.

Enquanto a Apple parece se encaminhar para um novo formato de recorte neste ano, uma nova patente sugere que a empresa está mesmo se preparando para “esconder” sob o display alguns dos principais componentes dos iPhones.

De acordo com o Patently Apple, a nova patente, concedida pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office), mostra um sistema de sensores sob a tela bastante parecido com o do Galaxy Z Fold3, da Samsung, e um display constituído por duas superfícies: uma frontal e uma traseira.

Essa tela contaria com uma série de “regiões de pixels” que emitiriam a luz captada pela superfície frontal para a traseira, permitindo a captação das imagens pelos sensores — posicionados atrás da superfície traseira. Esse sistema traz, ainda, um processador acoplado ao display e à câmera, o qual seria responsável por corrigir as distorções causadas nas imagens capturadas.

Para evitar o que acontece no Galaxy Z Fold3 — que sofre com imagens levemente borradas/distorcidas —, a correção seria feita a partir da aplicação de dois filtros digitais em duas porções distintas das imagens, eliminando a interferência do display.

Ainda não sabe ao certo quando (ou mesmo se) a Apple de fato adotará esse novo sistema. No entanto, o analista Ming-Chi Kuo afirmou ontem que Apple deverá introduzir o Face ID sob tela em 2024, corroborando o dito pelo também confiável Ross Young.

Mais e mais indícios…