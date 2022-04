Ubisoft anuncia Rainbow Six Mobile para iOS e Android

Atenção, fãs de games! A Ubisoft, famosa desenvolvedora de jogos, anunciou que lançará ainda em 2022 uma versão mobile do famoso jogo de tiros em primeira pessoa (FPS, ou First-Person Shooter) Rainbow Six Siege, batizado aqui de Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile — e conhecido também por R6M.

Disponível tanto para iOS quanto para Android, o jogo promete trazer uma experiência parecida com a do jogo tradicional, que está disponível para os consoles Xbox e PlayStation, além de computadores com Windows.

Apesar disso, a empresa afirma que ele foi feito do zero e conta com partidas mais curtas — mas ainda assim no mesmo estilo clássico, com duas equipes de cinco jogadores cada que se revezam entre atacantes e defensores. Tudo isso com uma jogabilidade adaptada aos dispositivos móveis, é claro.

Falando em jogabilidade adaptada, a empresa também afirma que ele “inclui o desenvolvimento de um sistema de controle de gameplay totalmente novo e específico para dispositivos móveis, assim como uma otimização extensiva na interface de usuário e no visual geral dentro do jogo”.

Rainbow Six Mobile demorou cerca de três anos para ficar pronto e, nas próximas semanas, os primeiros testes com jogadores começarão a ser feitos — a partir disso, um feedback será colhido para melhorá-lo com o tempo.

Apesar de ainda não ter uma data de lançamento definida, a Ubisoft abriu uma página de cadastro. Assim, você poderá ser um dos primeiros a jogar o game quando ele finalmente estiver disponível.

Alguém ansioso por aí? 😁

