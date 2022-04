Após banimento, app de opositor retorna à App Store na Rússia

A situação das empresas tecnológicas americanas na Rússia continua bastante volátil. Como mencionamos no mês passado, a Apple e o Google foram, através de métodos nada ortodoxos, pressionados a adotar medidas que favorecessem o presidente Vladimir Putin — isso, claro, antes da invasão do país à Ucrânia, que acabou alterando bastante o tabuleiro do jogo.

Entre as exigências feitas pelo governo russo, à época, estava a retirada do aplicativo Smart Voting (“Votação Inteligente”) da App Store. O software foi idealizado e promovido pelo ativista Alexei Navalny, um dos principais opositores do governo russo, e acabou sendo retirado tanto da loja da Apple quanto do Google Play pouco antes das eleições no país — o que, obviamente, foi apontado como censura.

Após o pleito, o Google voltou a permitir o software na sua loja de aplicativos, mas ele continuou fora da App Store. Isso rendeu críticas à Apple, mesmo que a Maçã tenha adotado medidas duras contra a Rússia em meio ao conflito na Ucrânia — inclusive, cancelando pagamentos via Apple Pay por lá.

Agora, a empresa ouviu os críticos e restaurou o aplicativo no país de Putin, como informou o The Washington Post. O retorno do software à App Store aconteceu nesta semana e foi anunciado por pesquisadores independentes e pelo chefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov.

Embora a Apple e outras empresas tenham retirado alguns serviços na Rússia, ativistas argumentam que lojas como a App Store e o Google Play devem continuar operando por lá, visto que são ferramentas para ajudar os russos a driblar a censura e a desinformação propagadas por Putin.