Apple TV+ renova “Ruptura” para a 2ª temporada

A julgar pelas reações da crítica e do público, “Ruptura” (“Severance”) é um dos grandes acertos do Apple TV+ na temporada — tanto é que a Maçã está empenhando esforços notáveis na divulgação da série, incluindo uma conta no LinkedIn e um livro de “revelações”. E hoje, o que já era provável se concretizou: a 2ª temporada da produção foi devidamente confirmada.

A notícia chega na mesma semana em que “Ruptura” chegará ao fim da sua temporada inicial — o nono episódio, “O Nós que Nós Somos”, será liberado nesta sexta-feira (8/4).

O diretor e produtor executivo Ben Stiller comemorou as notícias e festejou a recepção da série até o momento:

Está sendo muito animador ver as reações das pessoas que estão amando a série, assim como o engajamento dos fãs. Trazer “Ruptura” para a televisão foi uma longa jornada. Eu li o piloto de Dan [Erickson, showrunner] mais de cinco anos atrás. Ela foi concebida desde o início como uma história de várias temporadas e estou muito feliz de vê-la seguindo adiante. Estou muito grato aos nossos parceiros do Apple TV+, que nos apoiaram por todo o trajeto.

Ainda não há detalhes sobre os rumos da história na segunda temporada — o que é compreensível, considerando que a primeira ainda será concluída esta semana. Ainda assim, podemos esperar um aprofundamento nos mistérios da Lumon Industries, empresa na qual se passa a ação da série, e na sua equipe de funcionários que se submeteram pelo titular procedimento de “ruptura”, que impede a lembrança de memórias do trabalho fora do ambiente corporativo e vice-versa.

E aí, felizes com a notícia? 😉

