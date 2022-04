Conheça a Apple Myeongdong, maior loja da empresa na Coreia do Sul

A três dias da inauguração da maior loja da Maçã na Coreia do Sul, a Apple Myeongdong, finalmente temos as primeiras imagens e detalhes de como será o mais novo espaço de varejo da empresa.

Localizada no centro da movimentadíssima capital Seul, o estabelecimento seguirá a mesma linha das outras grandes Apple Stores, funcionando como um espaço para convidar clientes a descobrir novos produtos, oferecer suporte através de especialistas experientes e também realizar as famosas sessões do Today at Apple.

Posicionada na base de uma torre no centro da cidade, a loja conta com esculturas encomendadas pela Apple e projetadas pelos artistas Jaehyo Lee e VAKKI, também contando com um grande arsenal paisagístico, o qual inclui um bosque sombreado de árvores ao longo da vitrine.

Segundo a Apple, a loja também conta com a primeira fachada de vidro de altura dupla com suporte horizontal. Temos aqui também a tradicional exposição de produtos e serviços da empresa em mesas e corredores, bem como a nova área de retirada para compras feitas na internet, chamada de Apple Pickup.

Confiram mais imagens:

No segundo andar, os clientes terão um espaço amplo para receber suporte da equipe formada por 220 pessoas, as quais contam com falantes de 11 idiomas e representam mais de oito nacionalidades.

Já o espaço Boardroom oferece um ambiente isolado para reuniões, onde a equipe de negócios da loja pode oferecer conselhos e treinamento para empreendedores, desenvolvedores e outros clientes empresariais.

Por fim, falemos do Forum, que tem uma grande parede de vidro no centro, a qual conta com uma vista para a cidade e será o espaço dedicado para as sessões Today at Apple.

E falando nelas…

As já conhecidas sessões não funcionarão apenas como um local de treinamento e ensino sobre os produtos e serviços da Maçã, mas também haverá uma modalidade com apresentações exclusivas para celebrar a cultura contemporânea do país.

As sessões contarão com artistas novos e consolidados da Coreia do Sul, como os artistas visuais Nanan Kang e VAKKI, o fotógrafo Lee Jongbeom e a atriz Minha Kim — a grande estrela da série “Pachinko”, do Apple TV+.

A primeira sessão de K-pop na loja, inclusive, contará com o grupo SEVENTEEN e destacará o novo (e ainda não lançado) single da banda, “Darl+ing”.

Quem aí tá pensando em dar aquela voltinha ao mundo para visitar o local? 🙃