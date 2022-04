Eleições 2022: Tira-Dúvidas do TSE no WhatsApp é atualizado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está se preparando para as Eleições 2022, que ocorrerão em outubro.

Uma das iniciativas do órgão é um chatbot no WhatsApp, criado há dois anos. Por meio dele dele, os eleitores podem tirar todas as suas dúvidas sobre o pleito.

Agora, a nova versão do “Tira-Dúvidas do TSE” está mais esperta. Entre as novidades, há um menu com 16 tópicos específicos para obter informações sobre as eleições. Além disso, ele está agora mais proativo, ajudando no combate às notícias falsas (fake news).

Falando nisso, a ferramenta disponibiliza ainda uma seção dedicada para a checagem das notícias falsas, em parceria com grandes agências de checagem — como Aos Fatos, Boatos.org, Agência Lupa e Estadão Verifica, por exemplo. Você pode, inclusive, encaminhar esses conteúdos checados para os seus contatos dentro do mensageiro, caso queira.

Além de tudo isso, o assistente virtual também pode lhe dar informações sobre como tirar e regularizar o seu Título de Eleitor, conferir o calendário eleitoral e o seu local de votação, por exemplo.

O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou sobre as novidades: “Além de ser um importante avanço no enfrentamento da desinformação, a parceria com o WhatsApp facilitará o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral. Este ano, uma das novidades é que o chatbot deverá enviar mensagens proativas aos eleitores para que aprendam a lidar com as notícias falsas disseminadas durante o processo eleitoral”.

Como faço para usar?

Para usar o “Tira Dúvidas do TSE”, tudo o que você deve fazer é inserir o número +55 61 9637-1078 na sua lista de contatos do WhatsApp ou abrir esse link diretamente do seu aparelho. Depois, basta mandar uma mensagem para começar a conversa com o assistente virtual.

