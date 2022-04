Google Docs permitirá reagir a conteúdos com emojis

Reagir a mensagens com emojis já é algo comum em conversas no Slack, no Instagram e no iMessage, por exemplo — permitindo que você demonstre que visualizou determinada mensagem sem muito esforço. Agora, o Documentos Google (vulgo Google Docs) está se juntando ao time.

Publicidade

Atualmente, o Google Docs permite adicionar um comentário a documentos — o que, convenhamos, pode não ser a maneira interessante de fornecer feedbacks 100% do tempo. Por isso, em breve você poderá deixar aquele “joinha” para mostrar seu apreço por uma ideia sugerida por seu colega.

Ao destacar uma palavra ou passagem em um documento, você verá um botão de emoji no lado esquerdo, entre os botões de comentário e edição. Esse botão abrirá o seletor de emoji, além de uma barra de pesquisa na parte superior e uma linha de reações usadas com frequência na parte inferior.

Os emojis já estão atualizados para a sua versão mais recente (Emoji 14.0), refletindo o conjunto de novas figurinhas para refletir com precisão seu tom de pele e com opções de gênero neutro. O Google observa que as preferências de emoji são compartilhadas com o Google Chat, “portanto, todas as preferências definidas em um aplicativo serão refletidas no outro”.

Publicidade

As reações de emoji no Google Docs estarão disponíveis nas próximas semanas para usuários do Google Workspace (Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard e Enterprise Plus). Vale notar que a opção estará disponível apenas na web, inicialmente.

via The Verge