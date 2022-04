iOS 15.5 traz alerta para compras externas e mais novidades

A Apple finalmente lançou esta semana a primeira beta do iOS 15.5, uma das últimas “variantes” da atual versão do seu sistema operacional para iPhones. Ao contrário do iOS 15.4, ao que tudo indica não teremos grandes novidades desta vez, mas algumas mudanças pequenas já foram descobertas!

Publicidade

Nós já falamos sobre alguns recursos incrementais, como melhorias no Apple Pay Cash e no iTunes Pass, mas a nova atualização do sistema também trouxe novidades relacionadas ao aplicativo Casa e a um aviso que diz respeito a compras externas em apps.

Compras externas

Começando com os pagamentos externos, vamos recapitular uma notícia do mês passado. Mesmo recorrendo da decisão da justiça que determinou que os apps da plataforma devem poder receber pagamentos de fora da loja, a Apple resolveu apaziguar os ânimos e abrir mais seu sistema.

No fim de março passado, a empresa cumpriu uma promessa relativamente antiga e passou a permitir que aplicativos “somente leitura” (como Spotify, Netflix, etc.) incluam links externos na App Store para as configurações de conta dos usuários — o que, obviamente, os levará a uma página externa de pagamentos.

Compras externas do iOS

Embora possa parecer algo óbvio a primeira instância, a Apple incluiu no iOS 15.5 — de acordo com descoberta do 9to5Mac — um aviso para deixar claro que ela não tem controle no que diz respeito às compras que são feitas fora da App Store:

Publicidade

Compras externas do [nome do app] ainda podem existir. Você não pode gerenciar ou cancelar compras externas através da App Store. Para mais informações, entre em contato com o desenvolvedor.

Ainda segundo o site, a Apple também está incluindo outro alerta que aparecerá quando o usuário abrir pela primeira vez um app que oferece compras externas — alerta esse que não foi especificado.

E no app Casa?

Ainda no campo das novidades, o app Casa também ganhou duas pequenas adições. Segundo o iDownload Blog, foi implementado nos ajustes do app um indicativo para mostrar aos usuários do HomePod mini a intensidade do sinal sem fio da rede Wi-Fi na qual o alto-falante está conectado.

Além disso, também conforme relatado pelo 9to5Mac, o app Casa agora apresentará um novo tipo de notificação para Alertas Críticos — aqueles que podem ignorar o modo Não Perturbe para fornecer notificações em situações emergenciais.

Publicidade

Mais precisamente, com o app Casa no iOS 15.5, os usuários poderão optar por receber ou não tais alertas. A possibilidade de mudança aparecerá em uma caixa de diálogo assim que o app for aberto depois da atualização.

A Apple ainda deixará claro que o usuário poderá fazer o gerenciamento de tais alertas nas preferências de notificações para o app nos Ajustes.