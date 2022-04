iPhone, Apple Watch e AirPods dominam preferência dos jovens nos EUA

De tempos em tempos, a firma de análise Piper Sandler (antes conhecida como Piper Jaffray) faz uma pesquisa que não chega a pintar um cenário do mercado como um todo, mas ajuda a Apple — e outras empresas, claro — a avaliar sua performance em um dos segmentos mais importantes: o de jovens nos Estados Unidos. Afinal, ter a preferência do público mais novo no seu país de origem é um bom prospecto para qualquer empresa — ainda mais quando este país tem quase 330 milhões de habitantes.

E, para a Maçã, as notícias continuam muito boas. Segundo a pesquisa mais recente da firma, referente à primavera (do hemisfério Norte) de 2022 e realizada com 7.100 jovens em 44 estados dos EUA, os iPhones e AirPods continuam dominando a predileção dos adolescentes, enquanto o Apple Watch continua numa impressionante trajetória ascendente.

Mais precisamente, 87% dos adolescentes entrevistados têm atualmente um iPhone — um ligeiro aumento em relação aos 86% da pesquisa anterior e um número mais ou menos estável em relação aos últimos quatro anos. Talvez ainda mais importante para a Apple é o fato de 18% dos entrevistados possuir o iPhone 13, mais recente; na última pesquisa, eram 12% os que tinham o último modelo (o iPhone 12, à época).

A taxa de jovens que esperam que seu próximo smartphone seja um iPhone (independente do aparelho atual ser da Apple ou não) também se mantém estável nos 87%. Isso também é excelente para a Maçã, pois mostra que a fidelidade do seu público mais jovem permanece inalterada.

No caso dos AirPods, as notícias também são boas: 72% dos jovens entrevistados disseram possuir um par dos fones da Apple, um recorde na pesquisa da Piper Sandler.

O Apple Watch, por sua vez, também atingiu uma nova alta histórica na pesquisa: 37% dos jovens entrevistados possuem o relógio da Maçã, uma subida de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Por outro lado, apenas 14% da amostra afirmou ter planos de comprar um Watch em breve — o que indica que, embora ainda haja espaço para crescimento, a Apple já está chegando a um ponto de estabilidade no mercado de smartwatches.

Por outro lado, o reconhecimento conquistado pela Maçã no mundo dos relógios em geral é notável. Entre os jovens de renda mais alta, 42% apontaram a Apple como sua marca favorita de relógios, enquanto a segunda colocada — ninguém menos que a Rolex — ficou com 33%; Garmin e Fossil vieram (bem) atrás, com 2%.

A pesquisa da Piper Sandler cobriu, ainda, alguns aspectos do ecossistema da Maçã. O Apple Pay, por exemplo, é o sistema de pagamento favorito entre os jovens, citado por 23% dos entrevistados — acima de fortes concorrentes como o PayPal e o Venmo.

Por outro lado, a Retransmissão Privada do iCloud (iCloud Private Relay) parece não ter feito a cabeça do público adolescente dos EUA: ainda que 41% dos entrevistados tenha dito que já usa ou pretende usar o recurso nos próximos seis meses, outros 45% deles (considerando apenas aqueles que possuem dispositivos da Apple) não usam e não têm planos de usar a funcionalidade no futuro.

De qualquer forma… notícias muito auspiciosas para a Maçã, não acham?

via AppleInsider