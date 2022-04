Mac Studio começa a ser vendido no Brasil

Lançado pela Apple no começo de março, o Mac Studio oferece uma performance de respeito graças aos chips M1 Max ou M1 Ultra em um design que mais parece um… Mac mini com esteroides. 😛

Publicidade

Pois agora, praticamente um mês depois, essa máquina finalmente teve as suas vendas iniciadas no Brasil, com envio estimado em 1-2 dias para algumas regiões.

Conforme já comentamos na época, os preços do Mac Studio começam em R$23 mil para a versão com o M1 Max e R$47 mil para a máquina equipada com o M1 Ultra. Dependendo da configuração desejada, porém, os preços podem chegar a R$95 mil.

O curioso é que, até o momento, o certificado de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não saiu. Porém, isso não deve demorar a pintar no sistema.

Publicidade

Alguém interessado? 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.