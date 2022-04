Motoristas da Uber já podem ver valores e endereços de viagens

Motoristas parceiros da Uber terão agora acesso a uma quantidade maior de informações sobre cada corrida direto da tela de solicitações de viagens, seção há muito tempo criticada pelos condutores. A atualização já estava em testes em localidades selecionadas e agora está disponível em “municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país”, inclusive São Paulo, Brasília e outras capitais, segundo a empresa.

A partir de agora, os motoristas poderão conferir o endereço final de cada viagem antes de aceitar a corrida. Até então, o serviço exibia apenas a localização aproximada do destino, o que podia prejudicar o planejamento da rota de trabalho do condutor.

Ademais, a tela de oferta de viagens exibe agora o valor total que o motorista deverá ganhar com cada corrida — algo que, segundo o Uber, incluirá também um adicional de preço dinâmico. Antes, o aplicativo só mostrava uma estimativa do preço final da viagem, coisa que nem sempre batia com os valores exibidos ao término do trajeto.

Para isso, a empresa afirmou que alterou a forma como o valor total das viagens é calculado adicionando novas variáveis além de tempo e distância, como o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem. A empresa detalha, também, que os valores ainda poderão ser alterados caso haja alguma mudança no trajeto ou no tempo total da viagem.

De acordo com a plataforma, essas mudanças deverão ajudar os condutores a “maximizar seus ganhos” e “trazer mais clareza” para quem decide dirigir com o aplicativo.

O objetivo da mudança foi tornar cada oferta ainda mais clara, fornecendo mais detalhes das viagens que estão sendo solicitadas por meio do aplicativo para que os parceiros possam decidir antecipadamente quais desejam realizar. Além de ser um recurso que deve contribuir para maior tranquilidade dos parceiros, a gente espera que a nova ferramenta também possa melhorar a experiência dos usuários ao reduzir os motivos de cancelamento pelos parceiros. —Araceli Almeida, gerente de Operações para Segurança da Uber

Vale notar, no entanto, que as mudanças não alteraram em nada a experiência dos usuários, que continuarão podendo conferir o preço exato no momento da solicitação das corridas.

