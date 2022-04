Novo iPhone SE vai bem em teste de áudio do DXOMARK

Apesar do seu design reutilizado e da sua tela já um tanto ultrapassada, o iPhone SE de terceira geração ainda consegue competir com os principais smartphones do mercado em algumas categorias, e isso não se limita apenas ao poderoso chip A15 Bionic (o mesmo dos iPhones 13) que alimenta o aparelho.

Pelo menos é isso que indica o mais novo teste do DXOMARK, que recentemente colocou o smartphone de entrada da Maçã ao lado de competidores de peso para analisar a qualidade de seus microfones e alto-falantes.

Vale lembrar que o iPhone SE traz um sistema de microfones embutidos e um conjunto de alto-falantes duplo compatível com tecnologias como o Dolby Digital Plus — que, apesar de ser sim inferior ao encontrado em um iPhone 13 Pro Max, por exemplo, não deixa nada a desejar se comparado com outros aparelhos topos-de-linha, garantindo sua aprovação.

O quão bem o aparelho foi nos testes, portanto? Sem mais delongas, vamos à avaliação do DXOMARK.

Playback

Assim como seu antecessor, os alto-falantes do novo iPhone SE apresentaram um “bom desempenho de timbre” e uma “boa performance no volume máximo”, especialmente se comparado com competidores como o Google Pixel 6 e o Xiaomi 11T.

Os alto-falantes também se destacaram pela “pouca quantidade de artefatos” durante o playback, além apresentarem “boa performance dinâmica com ataques precisos”.

O DXOMARK, entretanto, apresentou duas desvantagens principais. A primeira delas diz respeito ao sistema estéreo do dispositivo que, por algum motivo, inverte a orientação do áudio durante a reprodução — problema que parece afetar toda a linha de iPhones. Além disso, o equilíbrio tonal do som parece sofrer com graves menos extensos.

Gravação de áudio

Os microfones do iPhone SE apresentaram um bom desempenho geral, com destaque especial para a gravação de vídeos (seja com a câmera frontal ou traseira) em testes que buscam simular situações de uso real.

O aparelho lida bem com obstruções como dedos tocando nos microfones e outras interferências, apresentando praticamente nenhum tipo de artefato nos áudios gravados. O aparelho também foi elogiado pelo bom balanço tonal das vozes e por seus agudos precisos.

O microfones, contudo, ficaram para trás no que diz respeito à riqueza do graves — notavelmente menor do que o visto em seus competidores mais próximos. O iPhone SE também apresenta um volume baixo com relação à gravação de áudios pelo app Gravador.

Conclusão

Os alto-falantes do novo iPhone SE marcaram um total de 69 pontos, enquanto os microfones atingiram a marca dos 74 pontos. Esse desempenho foi o suficiente para colocar o mais novo smartphone da Maçã na 31ª posição do ranking global do site, empatado com aparelhos topos-de-linha como o Galaxy S21 e o Xiaomi 12 Pro, por exemplo.

Entre os aparelhos do ranking “High-End”, lista que inclui flagships e intermediários premium, o iPhone SE conseguiu ficar na 3ª posição, atrás apenas do Pixel 6 e Mi 10S — nada mal!

