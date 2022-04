Relembre o System 7 e o Mac OS 8 direto no seu navegador

Estamos acostumados com uma constante corrida por inovação no mundo da tecnologia, em especial dentre os produtos da Apple. Assim, essas evoluções geram um histórico, pelo qual os usuários passam e vão deixando para trás. Mas não é interessante observar esses momentos anteriores de sistemas que utilizamos… ou não utilizamos?

Foi nisso que o desenvolvedor Mihai Parparita pensou ao desenvolver o Infinite Mac, emulador dos indefectíveis System 7 e Mac OS 8. Ele funciona em interface web, por meio dos links system7.app e macos8.app . Basta clicar e começar a se divertir — e, no caso dos que já usam Macs há bastante tempo, rememorar sistemas usados em outras primaveras.

O emulador é bastante fluido e copia muito bem a interface dos sistemas que busca lembrar. Há pastas e recursos da época, como o control strip, que permite controlar recursos como volume rapidamente. Também é possível copiar arquivos do “mundo lá fora” (“The Outside World”) por meio de um servidor com esse cômico nome.

E aí, gostaram de relembrar — ou, em alguns casos, conhecer — o System 7 e o Mac OS 8?

via Macworld