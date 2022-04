Renovação dos Mapas da Apple se expandirá na Alemanha

De tempos em tempos, a equipe dos Mapas da Apple resolve sair das suas tocas e expandir um pouco mais a coleta de dados da plataforma. OK, brincadeirinha: o fato é que o serviço da Maçã continua rodando o mundo para enriquecer suas informações, e desta vez, como informou o Macerkopf, o foco está na cidade de Colônia, na Alemanha.

Publicidade

De acordo com o site, as equipes de coleta de dados do Mapas retornarão à cidade alemã a partir do dia 11 de abril para renovar as informações locais. A parte mais notável, aqui, é que parte da coleta será realizada por funcionários a pé circulando pela cidade — como já detalhamos, a Maçã (e o Google também) costuma desenvolver mochilas especiais para que suas equipes de coleta circulem por locais inacessíveis por veículos, como ruas de pedestres, parques, praças e mais.

As mochilas são equipadas com uma versão reduzida dos equipamentos de captura dos veículos do Apple Maps, e contam com uma grande quantidade de câmeras e sensores a fim de coletar dados para recursos como Olhe ao Redor (Look Around) e para as demais funcionalidades geográficas do aplicativo.

Segundo o Macerkopf, quatro equipes de coleta circularão pela cidade a partir do dia 11 próximo e ficarão até o dia 4 de julho. No dia 22/04, veículos também começarão a circular por Colônia para coletar dados de ruas, avenidas e estradas. Vale notar que, desde 2019, a companhia vem atualizando os dados dos seus mapas na Alemanha.

Publicidade

Ainda não se sabe quando Colônia (e redondezas) será atualizada nos Mapas da Apple para refletir as informações a serem coletadas, mas nós, como de costume, ficaremos de olho.

via AppleInsider