Aplicativo coloca o WhatsApp (quase) completo no Apple Watch

Já faz muito tempo desde que o primeiro Apple Watch foi lançado, mas até hoje os donos do relógio inteligente da Maçã que usam o WhatsApp contam com poucas e limitadas opções para operar o app da Meta no dispositivo — nada além de algumas sugestões de mensagens prontas e emojis.

Embora a proprietária do aplicativo de mensagens mais utilizado do mundo não pareça tão disposta a mudar essa realidade, alguns apps de terceiros se propõem a dar mais opções a usuários do WhatsApp no Apple Watch — como é o caso do WristChat, lançado recentemente pelo desenvolvedor Adam Foot.

Por usar a API para web do WhatsApp, o software tem um funcionamento semelhante quando o assunto é a forma de conexão. Basta digitalizar um QR Code e o usuário terá um acesso instantâneo a todas as mensagens de bate-papo — sejam elas privadas ou em grupo.

Para responder às mensagens, basta tocar no botão de “Resposta” e será possível usar os métodos de entrada padrão do relógio. Caso você não goste do recurso Escrever à Mão ou de usar o Ditado, é possível usar o teclado WristBoard, app do mesmo desenvolvedor projetado especialmente para o Apple Watch.

O WristChat também é bastante versátil em funcionalidades extras, como a exibição do status das mensagens (se enviada, entregue ou lida), a opção de ocultar mensagens (no watchOS 8), a possibilidade de personalizar a cor dos balões das conversas e também de conversar em grupo.

Tanto o WristChat quanto o WristBoard estão disponíveis na App Store por R$17 cada. Você pode também adquirir ambos num pacote por um preço promocional: R$23. 😉

via 9to5Mac