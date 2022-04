App do HBO Max para Apple TVs terá experiência reconstruída

Desde que foi lançado, o aplicativo da plataforma de streaming HBO Max para Apple TVs se tornou uma dor de cabeça para os usuários. Não é difícil encontrar por aí alguns relatos de pessoas frustradas com uma experiência ruim.

Pois parece que a plataforma está corrigindo esses erros, já que uma nova atualização do app promete melhorar significativamente a experiência de uso do streaming. Em um papo com o pessoal do site Tom’s Guide, Sarah Lyons, chefe de experiência de produto do HBO Max contou um pouco sobre as mudanças realizadas.

Um dos pontos curiosos destacados por ela é de que, no começo, o serviço foi construído tendo como base o finado HBO GO — que já não era lá essas coisas, vamos combinar. Isso, de acordo com Sarah, foi feito porque a equipe de desenvolvimento sabia que o serviço precisava chegar ao mercado rapidamente.

Agora que o HBO Max já está no mercado há um tempinho, a equipe está trazendo diversas melhorias no novo aplicativo para o tvOS. Agora construído com base na tecnologia da You.i, empresa adquirida pela WarnerMedia há um tempo, ele tem como principais características uma melhor estabilidade e qualidade — o que é considerado como prioridade, segundo Sarah.

Além das Apple TVs, o aplicativo para Roku, PlayStation e Android (entre outras) também já foi devidamente atualizado com base nessa nova tecnologia. Proximamente, a empresa deve levar essas melhorias também ao aplicativo do Fire TV e na própria web.

As primeiras impressões do repórter Henry Casey, da Tom’s Guide, não poderiam ser melhores: segundo ele, o aplicativo parece “estar a par com a Netflix quando se trata de tempos de carregamento e na navegação”.

Além disso, os avisos de erro praticamente desapareceram e outras melhorias foram feitas. Dentre elas, a possibilidade de pular os créditos e de editar as seções “Minha Lista” e “Continue assistindo”, por exemplo.

Apesar de não ter dado uma data concreta para a chegada dessa nova atualização, a Variety informa que isso deve ocorrer entre essa semana e a próxima.

Já era a hora, não é mesmo?!

via iMore