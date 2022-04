Apple atualiza Pages, Keynote e Numbers com novas funções

A Apple atualizou hoje seu conjunto de aplicativos iWork — cerca de seis meses após a última atualização — apresentando novos recursos para os apps Pages, Numbers e Keynote em iPhones, iPads e Macs.

Embora essa seja a versão 12 (principal), cada aplicativo recebeu apenas algumas alterações, como é possível conferir a seguir.

Keynote

No iOS, o Keynote agora oferece uma opção para ampliar os slides para um nível máximo de zoom de 400%, além de um novo recurso para editar o tamanho da fonte com mais precisão.

No Mac, agora é possível usar o app Atalhos para criar ou abrir apresentações, ensaiar uma apresentação de slides ou iniciar uma apresentação.

Pages

O Pages permite agora publicar arquivos maiores (de até 2GB) diretamente no Apple Books, e há uma opção para começar a escrever rapidamente um novo documento no iPhone com o recurso Force Touch/3D Touch/Toque Tátil (tocar e segurar o ícone do app).

Além disso, agora os comentários em documentos podem ser lidos e as alterações podem ser rastreadas com o VoiceOver, além da possibilidade de inserir a numeração de páginas em qualquer lugar do documento.

No Mac, o Pages tem o mesmo suporte para VoiceOver, além de atalhos que podem ser usados ​​para criar e abrir documentos.

Numbers

Já o Numbers agora permite, no iOS, copiar uma captura de tela de células de tabelas sem fórmulas, categorias ou valores ocultos, bem como editar o tamanho da fonte com mais precisão.

No Mac, o app Atalhos pode ser usados ​​para criar ou abrir planilhas e adicionar linhas a uma tabela e o VoiceOver pode ser usado para criar fórmulas e completar células usando o preenchimento automático.

No mais, o colaborador do MacMagazine, Jason Baroni, notou que os ícones dos apps tiveram uma mudança sutil no iOS/iPadOS — e agora estão mais parecidos com suas respectivas versões para macOS.

O que acharam das novidades? 🙂