Apple TV+: Ana Ayora estará na 3ª temporada de “Truth Be Told”

Parece que a produção da terceira temporada de “Truth Be Told” finalmente deslanchou no Apple TV+. Após o anúncio da renovação, em dezembro passado, somente nas últimas semanas passamos a ter novidades no elenco da série — primeiro com Gabrielle Union, e depois com Ricardo Chavira. Agora, mais uma adição.

Publicidade

De acordo com o Deadline, a atriz Ana Ayora se juntará à protagonista Octavia Spencer e ao restante do elenco de “Truth Be Told” na terceira temporada da série. Ayora tem uma carreira mais concentrada na televisão dos Estados Unidos, mas já participou de filmes como “Capitã Marvel” e “Marley e Eu”.

Ainda não há detalhes sobre o papel da atriz na futura temporada da série — aliás, a própria história dos novos episódios está bem pouco definida até o momento. Já sabemos, entretanto, que a terceira temporada mostrará a protagonista Poppy (Spencer) investigando um novo caso, relacionado à diretora de colegial Eva (Union) — uma mulher respeitada que acaba se envolvendo num incidente bastante problemático.

A terceira temporada de “Truth Be Told” continuará sendo comandada pela showrunner Maisha Closson (“How to Get Away with Murder”), que substituiu a criadora e produtora executiva Nichelle Tramble Spellman após a temporada inicial da série. Ainda não há informações sobre quando os novos episódios da produção chegarão à plataforma, mas ficaremos de olho.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore