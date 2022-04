Apple TV+ lança prévia de suas próximas docusséries esportivas

A Apple divulgou hoje um novo trailer que nos dá uma prévia do que devemos esperar para as próximas séries documentais do Apple TV+ — todas centradas no mundo dos esportes.

O vídeo conta com trechos das produções “They Call Me Magic”, “The Long Game: Bigger Than Basketball” e “Make or Break: Na Crista da Onda” — todas marcadas para estrear ainda neste mês — além de “Greatness Code”, que já está disponível no catálogo do serviço. “Make or Break”, vale lembrar, terá os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Tatiana Weston-Webb em seu elenco.

Enquanto “They Call Me Magic” narra a carreira da lenda do basquete americano Earvin “Magic” Johnson, “The Long Game: Bigger Than Basketball” conta a trajetória de Makur Maker, uma jovem promessa basquete universitário americano. As duas produções chegarão ao Apple TV+ no dia 22 de abril.

“Make or Break: Na Crista da Onda”, por sua vez, acompanha os maiores surfistas do mundo em sua jornada na WSL (World Surf League) — o principal campeonato de surfe mundial. A docussérie trará depoimentos, análises e relatos dos esportistas, além, é claro, de imagens de tirar o fôlego. A produção estreará no dia 29 de abril.

Por fim, “Greatness Code” narra a história de grandes atletas de vários esportes, com cada episódio focando em uma personalidade diferente. Entre os esportistas presentes na produção, temos nomes como LeBron James, Tom Brady e Usain Bolt. Como dito, a série já está disponível no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

