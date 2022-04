Apple TV+ terá série com Noomi Rapace e Jonathan Banks

A gigante de Cupertino deslanchou a apresentar diversas novidades para o Apple TV+ nos últimos dias, mas naturalmente ainda existem ainda mais projetos sob a manga.

Ontem, a companhia anunciou um novo thriller psicológico baseado em conspiração que será estrelado por Noomi Rapace (“Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres”) e o indicado ao Emmy Jonathan Banks (“Mudbound: Lágrimas Sobre O Mississippi”), chamado “Constellation”.

A trama da série ocorre em torno da história de Jo (Rapace), que retornou à Terra após sofrer um desastre no espaço — apenas para descobrir que peças-chave de sua vida parecem estar faltando.

A aventura espacial repleta de ação é uma exploração das bordas sombrias da psicologia humana, a busca desesperada de uma mulher para expor a verdade sobre a história oculta das viagens espaciais e recuperar tudo o que ela perdeu.

A série é criada e escrita por Peter Harness, que já trabalhou em “Doctor Who”. A vencedora do Emmy, Michelle MacLaren, dirigirá a série — vale notar que esse será o terceiro projeto de MacLaren em parceria com o Apple TV+, que também trabalha nas séries “Shining Girls” e “The Morning Show”.

Ainda não há informações de quando a série lançará — mas ela já promete!

