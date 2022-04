Apple TV+ terá série sobre fuga de líder dos Panteras Negras

Acharam que “The White Darkness” já bastava como anúncio de projeto inédito do Apple TV+ por hoje? Pois acharam errado: a Maçã oficializou também a produção de “The Big Cigar”, futura minissérie em seis episódios que girará em torno de um episódio na vida de Huey P. Newton, revolucionário estadunidense e um dos cofundadores/líderes do Partido dos Panteras Negras.

Baseada no artigo homônimo escrito por Joshuah Bearman (“Argo”), a minissérie será focada na história “extraordinária, hilária, quase boa demais para ser verdade” de Newton, perseguido pelo FBI e alvo de uma caçada por parte do governo dos EUA. Junto com seu melhor amigo, Bert Schneider (produtor Hollywoodiano responsável por filmes como “Sem Destino”), ele desenvolve um plano o objetivo de se esquivar da caçada e fugir para Cuba.

André Holland (“Moonlight”) está atualmente em negociações para estrelar a minissérie como Newton, e o ator/diretor Don Cheadle (“Vingadores: Guerra Infinita”) já esta confirmado como diretor dos dois primeiros episódios.

A vencedora do NAACP Image Award Janine Sherman Barrois (“Claws”) será a showrunner, enquanto Jim Hecht roteirizará a produção. Cheadle, Bearman, Barrois e Hecht serão também produtores executivos. A série será mais uma produção do Apple TV+ com a Warner Bros. Television — parceria que já rendeu o sucesso estrondoso de “Ted Lasso” e as vindouras “Shrinking” e “Bad Monkey”.

A minissérie ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, então é cedo para esperar mais informações sobre elenco ou filmagens. Ainda assim, ficaremos de olho — a premissa é bastante interessante.

