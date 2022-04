Apple TV+: Tom Hiddleston fará série da criadora de “Pachinko”

A semana está fervendo de novidades do Apple TV+! Além de inúmeras adições a elencos de produções já existentes e a divulgação de vários materiais de marketing, a Maçã também reservou este início de abril para anunciar projetos inéditos que chegarão ao seu catálogo futuramente. Hoje, mais um pode entrar na lista: “The White Darkness”.

A minissérie, baseada no livro de não-ficção homônimo de David Grann (que também escreveu o livro que originou “Killers of the Flower Moon”), está sendo desenvolvida por Soo Hugh (de “Pachinko”) — Hugh será também roteirista e produtora executiva da produção, além de dividir o cargo de showrunner com Mark Heyman (“Cisne Negro”).

O protagonismo da minissérie ficará por conta de ninguém menos que Tom Hiddleston, o Loki do Universo Marvel — e que em breve aparecerá nas telinhas do Apple TV+ em “A Serpente do Essex”.

“The White Darkness” será baseada no relato sobre a vida de Henry Worsley (Hiddleston), um marido e pai dedicado, ex-soldado e descrito como um homem que cultivava a honra e o sacrifício como valores. Ao mesmo tempo, seu gosto por aventuras e explorações o leva a uma expedição extremamente ambiciosa: uma travessia da Antártida a pé, sozinho.

A minissérie será produzida para o Apple TV+ pela Apple Studios e pela UCP, com Hugh, Heyman, Hiddleston e Theresa Kang-Lowe (também de “Pachinko”) como produtores executivos. Ainda não há mais informações sobre elenco ou filmagens, mas ficaremos de olho.

