Brian d’Arcy James estará em “Querido Edward”, do Apple TV+

Os anúncios de novos projetos no Apple TV+ estão com a corda toda neste primeiro semestre de 2022. Em fevereiro último, a Maçã revelou que produziria uma adaptação televisiva do livro “Querido Edward” (“Dear Edward”), da escritora Ann Napolitano; posteriormente, 11 nomes foram adicionados ao elenco da série. Agora, mais um!

Segundo o Deadline, Brian d’Arcy James assinou contrato para um papel recorrente na produção da Maçã. O ator, conhecido por filmes como “Spotlight” e séries como “13 Reasons Why”, esteve recentemente em “Gavião Arqueiro” e no remake de “Amor, Sublime Amor”.

“Querido Edward”, como já sabemos, contará a história de Edward Adler (Colin O’Brien), um menino de 12 anos que é o único sobrevivente de um devastador acidente de avião. A narrativa segue as relações do garoto com outras pessoas afetadas pela tragédia, enquanto todos tentam dar prosseguimento às suas vidas após o acontecimento — trata-se, segundo a Apple, de uma “história comovente, afirmativa e edificante sobre sobrevivência, resiliência, conexão e um estudo sobre o que nos torna humanos”.

D’Arcy James interpretará o pai do personagem principal — que, naturalmente, já é falecido no início da narrativa, mas aparece em flashbacks e outras cenas ao longo da produção.

O ator junta-se a O’Brien e mais um numeroso elenco na produção: até agora, já temos o anúncio das protagonistas Connie Britton (“The White Lotus”) e Taylor Schilling (“Orange is the New Black”), além de Audrey Corsa (“Tell Me a Story”), Eva Ariel Binder (“Grey’s Anatomy”), Idris Debrand(“MotherFatherSon”), Amy Forsyth (“CODA”), Brittany S. Hall (“Ballers”), Carter Hudson (“Snowfall”), Maxwell Jenkins (“Joe Bell”), Jenna Qureshi (“Uma Pitada de Magia: Cidade Misteriosa”), Anna Uzele, Ivan Shaw (“Noturno”) e Dario Ladani Sanchez(“Paper Trail”).

“Querido Edward” será escrita e produzida por Jason Katims (“Tudo Pela Vitória”), que tem um acordo plurianual de prioridade com a Apple; Fisher Stevens (“Palmer”) dirigirá o primeiro episódio e atuará como produtor executivo. Ainda não há informações sobre filmagens ou data de estreia, mas estamos de olho!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

