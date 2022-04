Instagram quer colocar vídeos de até 15 minutos na aba Reels

E os testes no Instagram não param! A rede social, que um dia já foi voltada apenas para o compartilhamento de fotos, está testando um novo recurso em que todos os vídeos com menos de 15 minutos serão compartilhados como Reels.

Com isso, a aba “Vídeos” vai deixar de existir e os conteúdos dela serão automaticamente migrados para a aba dos Reels.

A partir dessa mudança, os vídeos que tiverem sido pensados para serem assistidos na horizontal serão vistos com barras pretas nas partes superior e inferior se assistidos dentro da aba do Reels.

Apesar disso, caso o usuário veja eles no seu feed principal, nada muda: eles ainda serão exibidos da forma tradicional, como sempre foi. O bacana também dessa novidade é que os vídeos com menos de 15 minutos também terão acesso às mesmas ferramentas criativas de edição disponíveis no Reels.

Isso, porém, não significa que o limite máximo de tempo dos vídeos nesse formato mudou — eles seguem podendo ser publicados com até 60 segundos (ao menos até agora).

Os testes começarão com usuários do Brasil e da Coreia do Sul, tanto no iOS quanto Android. Vale lembrar que o nosso país foi o primeiro mundo a receber o Reels, ainda em 2019.

Será que vai dar certo? Vamos aguardar!

via Folha