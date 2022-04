Jessica Williams chega ao elenco de “Shrinking”, do Apple TV+

O elenco de “Shrinking”, próspera série de comédia do Apple TV+, ganhou recentemente uma nova adição: a atriz Jessica Williams, estrela de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”. As informações são do Deadline.

Williams se juntará a Harrison Ford e Jason Segel no projeto e segundo as informações, ela também interpretará Gaby, uma terapeuta que trabalha com o Dr. Phil Rhodes (Ford) e Jimmy (Segel).

Como já comentamos, a trama seguirá a história de Jimmy, um psicólogo de luto que começa a quebrar todas as regras dizendo a seus paciente exatamente o que ele pensa. Diversas situações começam a se desenrolar a partir disso, com sua vida — e de todos ao seu redor — mudando como consequência.

“Shrinking” é produzido pela Warner Bros e pela Doozer Productions. Segel, Lawrence e Goldstein são produtores executivos ao lado de Jeff Ingold e Liza Katzer.

via PAPELPOP