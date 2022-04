Reações a mensagens do WhatsApp poderão incluir mais emojis

Em agosto do ano passado, noticiamos por aqui que o WhatsApp estava iniciando os testes de um recurso que permitia adicionar reações às mensagens (algo parecido com o que o Telegram faz).

Apesar de ainda não haver uma previsão exata de quando será liberado para todos, o mensageiro segue aprimorando o recurso.

Agora, de acordo com o pessoal do WABetaInfo, o mensageiro está testando a possibilidade de se usar outros emojis além das seis opções disponíveis anteriormente — de “Curtir”, “Amor”, “Rir”, “Surpreso”, “Triste” e “Obrigado”. Tudo o que você deverá fazer é tocar no novo botão de “+”.

Apesar disso, o site afirma que até o momento, não se sabe ao certo quais novos emojis serão esses, mas provavelmente poderá ser possível usar qualquer um deles — o que já acontece no Facebook Messenger e Instagram, por exemplo.

Alguém ansioso por usar essa função por aí? 😄