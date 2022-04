WhatsApp testa mudanças no recurso de desenhar em fotos

Para trazer novidades constantemente, os aplicativos fazem testes de novas funcionalidades diversas com muita frequência Esse ritmo de testes se aplica ainda mais a apps de uso mais frequente pelos usuários, tendo em vista que há maior potencial de impacto nas mudanças e interesse em facilitar a vida de quem usa as aplicações.

Sem dúvidas, o WhatsApp está nesse rol de soluções que, de tão integradas ao nosso dia a dia, não conseguimos viver na ausência. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento do aplicativo está sempre trabalhando em novas possíveis funções.

Pois agora, como mostrou o WABetaInfo, está sendo testada uma renovação no recurso do aplicativo que permite desenhar em imagens antes de enviá-las nas conversas.

A principal mudança é a mudança da ferramenta de borrar partes da imagem, que sairá da área próxima à barra de cores e será deslocada para a parte de baixo da interface. Além disso, ela agora pode ser utilizada com dois novos pincéis, o que dá mais flexibilidade aos usuários no momento de ocultar alguma parte sensível da imagem a ser compartilhada.

Lembre-se que estamos falando apenas umas versão beta, isto é, de testes, de maneira que as novidades podem ser modificadas até o lançamento para o público — pelo histórico do WhatsApp, entretanto, é provável que as mudanças sejam efetivadas sem grandes mudanças e num futuro próximo.

E aí, animado para desenhar nas fotos de modos diferentes?