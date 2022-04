Apple deverá lançar carregador de 35W com duas portas USB-C

Se você acha as opções atuais de carregadores de tomada oferecidas pela Apple muito básicas, talvez seja interessante aguardar um pouco: de acordo com um documento de suporte “vazado” pela Maçã e visto pelo 9to5Mac, pode ser que a empresa lance em breve uma nova — e bem mais interessante — versão do acessório.

Mais precisamente, o documento — que foi publicado no site da empresa e rapidamente removido — cita um carregador de tomada de 35W com duas portas USB-C. O arquivo de suporte contém (ou continha) o seguinte trecho:

Use o Carregador USB-C de 35W de Duas Portas da Apple e um cabo USB-C (não incluso) para carregar o seu dispositivo. Conecte o cabo USB-C a qualquer uma das portas no carregador, desdobre os conectores elétricos (se necessário) e plugue o adaptador firmemente à tomada. Assegure-se de que a tomada está facilmente acessível para desconexão. Conecte a outra ponta do cabo ao seu dispositivo.

Caso confirmado, o dispositivo será o primeiro carregador duplo a ser oferecido pela Apple. Os 35W oferecidos seriam suficientes para carregar dois aparelhos, como um dois iPhones, um iPhone e um Apple Watch ou mesmo um MacBook Air e um Apple Watch em potência máxima.

Embora ainda não haja qualquer indicativo concreto, é possível que o futuro carregador seja do tipo GaN, tecnologia baseada em nitreto de gálio e que permite a criação de acessórios menores e mais potentes — atualmente, o carregador de 140W dos MacBooks Pro mais potentes é o único do catálogo da empresa a empregar a tecnologia.

Vamos aguardar, portanto — para um documento desse tipo já estar pronto, é provável que o acessório esteja pronto para ser lançado.