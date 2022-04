Apple gastou 7€ milhões com lobbying na Europa em 2021

Que as grandes empresas de tecnologia costumam adotar estratégias de lobbying para derrubar legislações desfavoráveis aos seus negócios ao redor do mundo, nós já sabemos — e a Apple, é claro, está longe de ser uma exceção.

Uma nova reportagem do Politico, entretanto, traz novas informações sobre os gastos da Maçã com essa prática na Europa, onde a empresa tem sido alvo de vários projetos de lei antitrustes nos últimos tempos.

De acordo com o veículo, todos os membros do chamado “Big Five” (ou seja, Apple, Amazon, Microsoft, Meta e Google) aumentaram consideravelmente seus gastos com lobby no Velho Mundo no último ano. Mais precisamente, as empresas de tecnologia americanas gastaram cerca de 29,5€ milhões no último período — um aumento de quase 25%.

Mesmo assim, a gigante de Cupertino conseguiu se destacar ao dobrar o valor registrado no último levantamento, chegando à marca dos 7€ milhões. Nos 12 meses anteriores, a empresa havia gastado “apenas” 3,7€ milhões.

Ao todo, a Maçã contratou 21 pessoas ligadas a várias atividades entre outubro de 2020 e setembro de 2021, segundo o Registro de Transparência da União Europeia.

Margarida Silva, pesquisadora do Corporate Europe Observatory, disse que os investimentos das empresas focaram, principalmente, em três projetos de lei específicos: o Digital Markets Act, o Artificial Intelligence Act e o Digital Services Act — o qual, vale lembrar, tem a App Store como um dos seus principais alvos.

A Apple vem aumentando consideravelmente seus gastos com lobbying nos últimos anos. Para efeito de comparação, em 2014, a companhia gastou cerca de 7x menos com a prática — ou seja, menos de 1€ milhão.

