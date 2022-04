Estreias do dia no Apple TV+: Friday Night Baseball e “Pinha e Pony”

Hoje é sexta-feira e temos, como de costume, novidades no Apple TV+!

Um dos lançamentos de hoje, porém, é bem diferente: teremos finalmente a estreia da Maçã no universo dos esportes ao vivo, enquanto uma nova série infantil está chegando para agradar os pequenos. Vamos dar uma olhada?

Friday Night Baseball

Conforme anunciado pela Apple com toda a pompa e circunstância na sua última keynote, chega hoje à sua plataforma de streaming a primeira faixa de esportes ao vivo — mais precisamente, beisebol.

O chamado Friday Night Baseball acontecerá todas as sextas-feiras à noite e exibirá dois jogos da MLB (Major League Baseball, a liga profissional de beisebol dos EUA) por semana.

Hoje, a programação será iniciada com a partida entre New York Mets e Washington Nationals, às 19h25; em seguida, às 21h55, a plataforma exibirá o jogo entre os Houston Astros e os Los Angeles Angels — as marcações estão no horário de Brasília, vale notar. Você pode conferir, aqui, toda a programação dos três meses iniciais do Friday Night Baseball.

A Apple já divulgou também as equipes que comandarão as transmissões de beisebol da plataforma, com uma equipe diversificada na narração, comentários e reportagem dos jogos. Além disso, haverá integração plena com os serviços da Maçã, como playlists no Apple Music com as músicas tocadas na entrada dos jogadores e um joguinho de perguntas e respostas sobre beisebol na Siri.

Os jogos do Friday Night Baseball serão transmitidos inicialmente para nove países: Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, México, Porto Rico e Reino Unido — a ideia é que mais territórios sejam adicionados em breve. Vale notar que, ao menos neste início de temporada, eles poderão ser assistidos gratuitamente pelo app Apple TV — isto é, você não precisará ter uma assinatura do Apple TV+ para acessar as transmissões.

Boa torcida!

“Pinha e Pony”

Para as crianças, a aposta da semana é “Pinha e Pony” (“Pinecone and Pony”), nova série animada da Maçã em parceria com a Dreamworks Animation e baseada no livro “The Princess and the Pony”, de Kate Beaton.

Anunciada pela Maçã no mês passado, a série de oito episódios gira em torno de Pinha, uma jovem garotinha que explora o mundo com seu melhor amigo Pony (um… pônei, naturalmente). Juntos, eles descobrem que há várias maneiras de ser um guerreiro, aprendem a desafiar expectativas e transformam a vida numa divertida aventura.

Relembrem o trailer abaixo:

Stephanie Kaliner será produtora e showrunner da série, e Beaton será uma das produtoras executivas. O elenco de dublagem da produção inclui Maria Nash, Alicia Richardson, Andy Hull, Rachel House, Thom Allison, Chase W. Dillon e Viola Abley.

Os oito episódios da temporada inicial de “Pinha e Pony” já estão disponíveis no Apple TV+. Divirtam-se!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

