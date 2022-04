Letícia Bufoni estará na 2ª temporada de “Greatness Code”, do Apple TV+

Não há mais dúvidas que, nas próximas semanas, a grande tônica do Apple TV+ será o conteúdo esportivo: além da estreia das primeiras transmissões ao vivo da plataforma hoje à noite, teremos lançamentos de docusséries variadas sobre diversos astros e modalidades até o próximo mês — a Apple até liberou um vídeo promocional divulgando todos esses vindouros conteúdos para os fãs de esportes.

Pois hoje, já temos mais um anúncio: no dia 13 de maio próximo, a série documental “Greatness Code” ganhará mais uma leva de episódios, cada um deles focado em um esportista de destaque na atualidade. E adivinhem: assim como em “Make or Break: Na Crista da Onda”, também teremos aqui presença brasileira!

Mais precisamente, um dos episódios da segunda temporada será focado em Letícia Bufoni, profissional do skate street, seis vezes medalhista de ouro dos X-Games e participante das Olimpíadas de Tóquio 2020.

Além dela, a nova temporada da docussérie destacará ainda cinco outros astros de variados esportes: o futebolista Marcus Rashford, o jogador de futebol americano Russell Wilson, a atleta paraolímpica do atletismo Scout Bassett, o piloto (e primeiro negro a vencer um campeonato da NASCAR desde 1963) Bubba Wallace e a esquiadora multicampeã Lindsey Vonn.

A ideia da série, para quem ainda não conferiu a primeira temporada, é focar num momento decisivo da vida ou carreira de cada atleta — o momento em que eles alcançaram a “grandeza” do título. Para isso, os documentários empregam uma mistura de entrevistas, imagens de arquivo e efeitos visuais de última geração, revelando no processo um lado mais íntimo dos seus atletas favoritos.

Todos os episódios da 2ª temporada de “Greatness Code” serão dirigidos por Gotham Chopra e chegarão ao Apple TV+ juntos no dia 13/5. Quem vai assistir? 😃

