LG acena para a Apple com produção de displays OLED de 30″

Desde o ano passado, temos acompanhado as especulações de que a LG estaria acelerando sua produção de displays OLED para atender à Apple — compreensivelmente, afinal a gigante de Cupertino é, sem dúvida, uma das maiores clientes no segmento.

Até então, os rumores se concentram na produção de displays OLED para iPads — uma vez que a atual geração de telas desenvolvida pela fabricante tem como foco dispositivos de até 15 polegadas. Agora, porém, a gigante sul-coreana também revelou estar desenvolvendo displays OLED com 30″ ou mais para computadores, como divulgado pelo The Elec.

Mais precisamente, o vice-presidente sênior da LG, Lee Hyun-hoo, disse durante uma conferência esta semana que a empresa está considerando novas tecnologias para quando lançar telas dedicadas a monitores OLED na faixa de 30″.

Segundo ele, a empresa está considerando as tecnologias White-OLED (W-OLED) e RGB-OLED (vermelho, verde, azul) — atualmente, a LG usa W-OLED para displays de TV. O executivo observou que ambos os métodos possuem suas vantagens e é por isso que eles estão considerando ambos em se tratando da produção de telas para computadores.

Vale notar que o suposto cronograma da Apple para adoção de displays OLED em suas diversas linhas de produtos faz sentido — ou seja, após os iPhones (que já contam com a tecnologia há alguns anos), é apenas natural que os iPads sejam os próximos a ganhar as novas telas (possivelmente em 2024), seguidos pelos Macs (supostamente no ano seguinte).

