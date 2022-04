Mulher pede indenização após Apple Watch queimar seu punho

Volta e meia falamos de casos em que o Apple Watch é creditado por salvar a vida de alguém — mas não é isso que viemos contar hoje, como já deu para perceber.

Como divulgado pelo WABC, uma mulher chamada Rew Starr, residente de Nova York, alega que um Apple Watch causou uma queimadura no seu punho. Ela afirma que estava usando o dispositivo normalmente, até que notou a presença de círculos pretos na pele. Então, viu que estava com uma ferida; em consulta com um médico, constatou-se que se tratava de uma queimadura térmica.

Ela explica, ainda, que já fazia uso do Apple Watch (no caso, outro modelo não especificado) há dois anos e que nunca apresentou problemas. Foi apenas algumas semanas depois de junho do ano passado, quando ela adquiriu o novo modelo, que o incidente aconteceu. Ela também diz que não dormia com o Watch e que o estava usando naquele dia há cerca de dez horas.

A mulher foi a uma Apple Store, onde foram oferecidas as possibilidades de ser reembolsada ou receber um novo relógio. Não tendo desejo de usar novamente um Apple Watch, ela escolheu o reembolso. Todavia, ela não achou que era suficiente e pediu uma indenização de US$5 mil dólares, já que estava sendo prejudicada em sua vida profissional (como musicista) e pessoal.

A Apple negou esse segundo pedido, sob a alegação de que, após testes, não se constataram aumentos de temperatura que causassem uma queimadura. Rew diz que já contratou um advogado e processará a empresa. Ela também se arrepende de ter devolvido o Watch, já que agora não é mais possível, por exemplo, realizar uma perícia independente e ficará mais difícil de provar o que aconteceu.

