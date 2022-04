Rio de Janeiro: Uber terá botão no app para acionar a polícia

Ligar para a polícia pode ser um problema caso você esteja dividindo determinado ambiente com um potencial agressor — principalmente um local fechado e em movimento, como é o caso de um carro.

E é para tentar mitigar tal dificuldade que o Uber dará a seus usuários do Rio de Janeiro um recurso inédito no Brasil para possibilitar que passageiros e motoristas liguem para a polícia diretamente pelo aplicativo — uma parceria entre a empresa e a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio (SEPM-RJ).

De acordo com o Tilt (UOL), assim que o passageiro ou motorista acionar o tal botão, será enviada a sua localização imediatamente para o serviço de emergência da PM, a qual terá acesso a ela em tempo real e também aos dados da viagem (como placa, marca, modelo e cor do veículo, nomes do motorista e passageiro e o número de telefone de ambos).

Com tecnologia fornecida pela startup americana RapidSOS, a ferramenta usa os sinais de localização dos aparelhos para determinar o posicionamento do veículo de forma precisa. Além disso, de acordo com o site, o recurso ligará os dados críticos dos dispositivos conectados ou do aplicativo diretamente ao serviço de emergência.

Com isso, os usuários não precisarão trocar de aplicativo e nem mesmo falar em voz alta, como acontece ao usar recursos semelhantes de outros serviços, como o do 99. No app concorrente, o botão de emergência serve apenas para abrir o discador padrão do celular do cliente e fazer uma ligação tradicional para o 190.

De início, o recurso funcionará como um projeto-piloto na Baixada Fluminense, mas deverá ser expandido para outras regiões do estado posteriormente. Antes, no entanto, haverá um treinamento dos operadores do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para que o projeto piloto seja (finalmente) implementado.

Vamos torcer para que o recurso chegue logo a outros estados, não é mesmo? 🙏🏻