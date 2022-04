Sistema antirrastreamento da Apple funciona, mas é falível

Desde o iOS 14.5, a Apple oferece um recurso voltado à privacidade que deu o que falar na época: a Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT).

Agora, mais de um ano depois de tal lançamento, um estudo divulgado por quatro estudantes afiliados à Universidade de Oxford e outro independente mostra o impacto dessa medida na prática.

Intitulado “Goodbye Tracking? Impact of iOS App Tracking Transparency and Privacy Labels, ou “Adeus rastreamento? O impacto da transparência do rastreamento de aplicativos para iOS e dos rótulos de privacidade” traz alguns dados bem interessantes.

O mapeamento de duas versões de 1.759 aplicativos disponíveis na App Store (uma antes e outra depois do iOS 14.5) mostra que o ATT se mostrou um dificultador na coleta de dados dos usuários. As novas políticas da Maçã impediram, por exemplo, a coleta do IDFA (Identifier for Advertisers).

Apesar do avanço, porém, muitos aplicativos seguem coletando algumas informações dos usuários, inclusive fazendo isso mesmo depois de o usuário ter definido a opções “Pedir ao App para Não Rastrear” e até mesmo criando novas formas de seguir rastreando as pessoas, como já foi verificado anteriormente.

Encontramos evidências reais de aplicativos que computando e concordando com um identificador por meio do uso de códigos do lado do servidor, violando assim as políticas da Apple e expondo os limites do que o ATT pode fazer contra o rastreamento no iOS. Isso é especialmente preocupante porque nos recusamos explicitamente a optar pelo rastreamento em nosso estudo, e o consentimento é um requisito legal para o rastreamento sob a lei de proteção de dados da União Europeia e do Reino Unido.

Além de tudo isso, o estudo também destaca outro recurso introduzido pela Apple no iOS 14: o quadro das chamadas informações nutricionais (ou “rótulos nutricionais”). Segundo eles, tal recurso se mostra muitas vezes impreciso.

O estudo pode ser conferido na íntegra aqui.

