Spotify está testando novo feed vertical à la TikTok

Mesmo sendo um streaming de música, o Spotify frequentemente busca incorporar recursos de redes sociais tradicionais. Bastante focado na interatividade entre os usuários, a plataforma já investiu em funcionalidades semelhantes aos Stories do Instagram e agora foca em um feed ao estilo TikTok.

É que o serviço está testando em cinco países (Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido) um novo recurso para ajudar usuários a descobrir novas canções. Trata-se de um feed vertical aos moldes do presente na rede social de vídeos curtos, no qual os usuários poderão pular entre canções sugeridas com movimentos para cima e para baixo.

Como se trata de um feed de vídeo, as músicas aparecem em forma de Canvas — um tipo de vídeo/GIF exibido durante a reprodução de determinadas músicas no aplicativo. Na “página” de cada um deles, você pode ouvir uma prévia da música, adicioná-la a alguma playlist ou até mesmo seguir o artista em questão.

O Spotify destaca que oferecerá até 15 novas recomendações diárias de músicas no recurso, que também conta com uma opção para compartilhamento diretamente no feed. Caso o usuário opte por compartilhar a música com os amigos, o Spotify criará uma animação de fundo especialmente para tal ação.

Vale recordar que o serviço de streaming sueco vem investindo pesado em descobertas, também iniciado recentemente os testes com um recurso batizado de Featured Curators (ou Curadores em Destaque, na tradução livre).

