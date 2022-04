Deezer agora conta com tradução de letras de músicas

Há bastante tempo, os aplicativos de streaming de músicas contam com as letras de grande parte das canções existentes. Falta, porém, um outro recurso também importante, que é a tradução dos versos. Bom, no Deezer agora não falta mais.

O serviço anunciou hoje que será possível traduzir as letras de músicas. Nesse começo, já estão disponíveis cerca de 10.000 canções para se utilizar a função, dentre as quais figuram faixas como “Easy On Me” (de Adele) e “Levitating” (de Dua Lipa).

Ainda segundo o Deezer, inicialmente estarão disponíveis traduções de músicas nos seguintes idiomas: de inglês para português, francês, espanhol e alemão. O app usa como base o idioma do dispositivo para o recurso. Com o tempo, deverão ser adicionados outros idiomas e canções.

Para ativar o novo recurso, acesse “Letras” (no ícone do microfone) e selecione a opção “Com tradução”.

E aí, usuários do Deezer: curtiram a novidade?

