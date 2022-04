Desenvolvedor “desacopla” o Touch ID do Magic Keyboard

Durante muito tempo, além dos dispositivos móveis da Apple, apenas os MacBooks contavam com o Touch ID. Esse cenário mudou com a chegada do iMac de 24 polegadas (equipado com o chip M1), o qual é vendido com uma versão especial do Magic Keyboard com o sensor de impressões digitais da empresa.

No ano passado, a Maçã ampliou as possibilidades de compra e passou a comercializar o seu teclado com Touch ID de forma avulsa, sem a necessidade de o usuário adquirir o seu all-in-one. Isso é perfeito para quem curte o Magic Keyboard, mas e quem usa teclados de terceiros e mesmo assim quer desbloquear o computador com facilidade?

Bem, algumas pessoas usam o teclado apenas para essa função e, além de gastarem um dinheiro extra com esse trabalhinho, também acabam ocupando muito espaço na mesa.

Tudo seria mais simples caso a Apple lançasse um “Magic Button”, ou seja, comercializasse apenas o botão do Touch ID separadamente, como brincou o designer Basic Apple Guy, em uma piada de 1º de abril.

The Magic Button

The Magic Keyboard, just without the keyboard. Introducing the Apple Magic Button.https://t.co/nO1PSIReog pic.twitter.com/U5XJfmyReM — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) April 1, 2022

Um produto do gênero não seria nenhuma coisa de outro mundo, visto que o desenvolvedor Khaos Tian publicou no seu Twitter um experimento, no mínimo, curioso.

Standalone Touch ID button 😆 Pulled out the parts from Magic Keyboard and it worked nicely. pic.twitter.com/rZsThyEzQB — Khaos Tian (@KhaosT) April 6, 2022

De forma resumida, ele conseguiu retirar os componentes do Touch ID do Magic Keyboard e transformou-o em um sensor autônomo, que funciona sem o teclado.

Para possibilitar a engenhoca, ele conectou o sensor a um Mac por meio de um conector Lightning e, aparentemente, tudo funcionou perfeitamente. Obviamente, trata-se de um “procedimento” caro, mas capaz de mostrar que a Apple está com a faca e o queijo na mão para lançar algo do tipo. Só falta, é claro, a vontade. 😅