iOS 16 terá melhorias em notificações e design não mudará, diz Gurman

Os ânimos já estão nas alturas para o início da WWDC22, a qual ocorrerá a partir do dia 6 de junho. Não é novidade, é claro, que a Apple apresentará a próxima grande versão do iOS — cujas novidades, principalmente no quesito design/interface, não serão “drásticas”, segundo o repórter da Bloomberg, Mark Gurman.

Publicidade

Em seu último boletim informativo “Power On”, Gurman disse esperar que o iOS 16 inclua melhorias gerais — principalmente nas notificações — e upgrades para os apps Saúde (Health) e Fitness. Já o iPadOS 16 poderá adotar um novo visual para a tela multitarefa.

Não estou esperando um redesenho de ponta a ponta da interface do iOS, mesmo que [o iOS] não tenha mudado muito desde o iOS 7 há quase uma década. Mas poderá haver uma nova interface multitarefa do iPadOS.

Gurman comentou ainda que, segundo suas fontes, as versões beta do iOS 16 estão cheias de referências ao headset de realidade aumentada/virtual da Apple e suas interações com o iPhone. Sendo assim, ele estima que isso indique um lançamento do famigerado dispositivo durante o ciclo do iOS 16 — ou seja, a qualquer momento entre junho de 2022 e junho de 2023.

Por fim, Gurman também disse que a Apple vai lançar dois novos Macs no meio do ano — um deles “muito provavelmente” sendo o novo MacBook Air, como já especulado por outros veículos.

Fui informado que há dois novos Macs chegando no meio do ano ou no início do segundo semestre. Um deles provavelmente será o novo MacBook Air. Outros modelos em desenvolvimento incluem um Mac mini atualizado e um iMac de 24 polegadas, bem como um MacBook Pro de baixo custo para substituir o antigo modelo de 13 polegadas. E não vamos esquecer que novos modelos de Mac Pro e iMac Pro estão em desenvolvimento.

Segundo o repórter, se a Apple pretende anunciar novos Macs, “que melhor lugar para fazê-lo do que na WWDC?”. É o que vamos descobrir em breve, esperançosamente!