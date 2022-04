Primeira loja da Apple em Wuhan (China) tem fotos divulgadas

Em agosto passado, saíram as notícias iniciais de que a Apple construiria sua primeira loja em Wuhan, capital da província de Hubei, na China — cidade que, apesar de ter ficado mais conhecida como o ponto de origem da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), é uma das maiores e mais importantes do país, com cerca de 19 milhões de habitantes em sua área metropolitana e status de principal centro político, econômico e cultural da área central do país.

Publicidade

Embora a data de inauguração da loja ainda não seja conhecida, hoje já temos mais detalhes sobre ela: a Maçã já colocou no ar uma página especial para o espaço, com direito às tradicionais ilustrações especiais baseadas no logo da empresa. Você pode, como de costume, baixar os wallpapers baseados na arte a partir destes links:

Além disso, a conta Storeteller, no Twitter, postou as primeiras imagens do local onde será inaugurada a loja, no shopping center Wuhan International Plaza. Embora o espaço ainda esteja coberto por tapumes, já é possível ter uma noção da sua ampla fachada — estima-se que a loja terá cerca de 900m².

Resta, agora, aguardar — em breve, uma data de inauguração deverá ser divulgada, e fotos do interior da loja também deverão aparecer num futuro próximo.