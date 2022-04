Vendas do iPad Air de 5ª geração são liberadas no Brasil

O iPad Air finalmente foi atualizado no mês passado. Entre as principais novidades, temos o chip M1 — o mesmo dos iPads Pro e do MacBook Air – além de suporte à tecnologia 5G e ao Palco Central (Center Stage).

Pois se você está interessado em adquiri-lo, temos boas notícias! As vendas do tablet foram devidamente liberadas no Brasil — ainda que os documento de homologação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não tenham sido publicados até o momento.

Os preços já eram conhecidos: o modelo de entrada, com conexão Wi-Fi e 64GB, custa R$6.800; já o topo de linha, com conexão Wi-Fi + Cellular e 256GB, sai por R$10 mil. Naturalmente, o frete é grátis e para pagamentos à vista, a Apple oferece 10% de desconto.

Interessados? 😉

