Apple TV+ anuncia série com comediante britânico Noel Fielding

Assinantes do Apple TV+ com uma afeição particular pelo característico humor britânico podem comemorar: a Maçã anunciou hoje que deu sinal verde para a produção de uma série inédita estrelada pelo comediante inglês Noel Fielding — mais conhecido pela série “The Mighty Boosh” e por apresentar as temporadas mais recentes do “The Great British Bake Off”.

Na série, que ainda não tem título oficial, Fielding interpretará Dick Turpin, um lendário saqueador de estradas da vida real que viveu no século XVIII. Descrita como uma “reimaginação irreverente”, a produção mostrará Turpin como o “mais famoso, porém mais improvável dos saqueadores” — um bandido cujo sucesso é definido basicamente pelo seu charme, sua extravagância e seus belos cabelos.

A história girará em torno de Turpin e do seu grupo de adoráveis fora-da-lei conforme eles lidam com a crescente notoriedade em torno do bando — e a perseguição constante da polícia e do temido apanhador de ladrões.

Além de protagonista, Fielding será também consultor do roteiro e produtor executivo da série, que será roteirizada por Claire Downes, Stuart Lane e Ian Jarvis (“The Outlaws”) — todos creditados também como criadores. Ben Palmer (“The Inbetweeners Movie”) será o diretor. A Big Talk Productions, parte da ITV Studios, produzirá a série para o Apple TV+.

Parece divertido, não? Aguardemos mais informações!

