Apple Watch poderá medir pressão arterial em 2024, segundo Gurman

Em uma nova reportagem sobre os planos da Apple para incluir monitores de pressão arterial no Apple Watch, o notável jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, fez algumas previsões sobre o que podemos esperar da próxima versão do watchOS — a qual será anunciada na WWDC22 e deverá chegar até o fim deste ano.

Vale notar que Gurman reiterou suas expectativas de a Apple lançar três novos modelos de Watches este ano, incluindo um modelo padrão do “Series 8”, uma nova versão do SE e um modelo de luxo com um chassi robusto para atletas. Além disso, ele mencionou que a Maçã está trabalhando para trazer conectividade via satélite para o Apple Watch — um recurso que poderá chegar já com os “iPhones 14” neste ano.

Sensor de pressão arterial e de glicemia

Sobre o famigerado recurso do relógio que possibilitaria medir a pressão arterial, Gurman foi categórico ao afirmar, no começo deste ano, que isso ainda estava distante de se tornar realidade. Hoje, ele explicou que a Maçã teve problemas durante o desenvolvimento do recurso, e que essa novidade “não chegará até 2024, no mínimo”.

A empresa tem equipes trabalhando em um sensor e software atualizados para o Apple Watch que determinariam se um usuário tem pressão alta, mas a precisão tem sido um desafio durante os testes, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas. O recurso foi planejado por pelo menos quatro anos, mas provavelmente está a dois anos de chegar ao mercado e poderá avançar para 2025.

Segundo Gurman, a abordagem planejada pela Apple não informará aos usuários suas leituras sistólicas e diastólicas específicas — os números usados para avaliar a pressão arterial —, mas avisará que eles podem ter hipertensão, indicando a visita a um profissional ou a medição a partir de um verificador de pressão arterial padrão.

Ainda de acordo com ele, a Maçã também tem equipes trabalhando para adicionar um sensor não invasivo de glicose no sangue ao Apple Watch — no entanto, esse recurso está ainda mais distante do que a opção para medir a pressão, e ainda não recebeu uma previsão de lançamento.

Novos recursos do watchOS 9

Comentando possíveis recursos que poderão chegar à próxima versão do watchOS, Gurman disse que o software apresentará um novo modo de Reserva de Energia que permitirá abrir apps e executar ações sem consumir uma quantidade significativa de bateria — diferentemente da versão atual, na qual só é possível ver as horas.

Há, ainda, expectativas de que a Apple adicione novos exercícios a serem monitorados e implante novas métricas rastreáveis durante um treino, além de expandir a funcionalidade de rastreamento de sono.

Além disso, são esperados novos recursos de saúde para mulheres, bem como um relatório mais refinado sobre fibrilação atrial. Também poderemos ver o tão esperado lançamento do aplicativo de lembretes para remédios, um recurso que a Bloomberg relata o desenvolvimento desde 2019.

Por fim, a reportagem também indica que a Apple está preparando um banho de loja para seus mostradores nativos, a fim de ajustar as opções mais antigas aos modelos mais novos.

